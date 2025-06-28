Італія

Клуб готовий продавати, але футболіст не хоче на Близький Схід.

Гвінейський захисник італійського Торіно Сауль Коко одразу по прибуттю до складу "биків" на початку цього сезону з іспанського Лас-Пальмаса за 8,23 млн євро зумів гучно заявити про себе в Серії A.

І хоча клуб загалом за підсумками кампанії не зміг похизуватись видатними результатами, 26-річний виконавець достатньо впевнено почуває себе на ринку під час літньої кампанії.

Торіно при цьому залишається відкритим до пропозицій щодо Коко, і зі свого боку вимагає лише одну умову — подвоїти суму коштів, яку туринці витратили на його підписання рік тому.

На це готовий піти катарський Ад-Духаїль, який також запропонував футболісту контракт до 2028 року із зарплатнею 2,5 млн євро.

Начебто, усе готово до трансферу, але ні — сам Сауль наразі не бачить себе на Близькому Сході, тож не квапиться приймати такий варіант.

За сезон у захисника 34 матчі та два голи.