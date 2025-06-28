Італія

Італієць повертається на Батьківщину.

Нападник стамбульського Бешикташа Чіро Іммобіле найближчим часом стане гравцем італійської Болоньї. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуб Серії А майже досяг компромісу з керівництвом "орлів" щодо фінансових умов угоди. Очікується, що турки дадуть остаточну згоду на трансфер найближчими годинами.

Зазначається, що 35-річний італієць підпише зі своїм новим клубом контракт на рік з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Чіро Іммобіле відіграв за Бешикташ 41 матч, забив 19 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що лідер Болоньї Орсоліні відхилив щедру пропозицію саудівського клубу.