Італієць повертається на Батьківщину.
Ciro Immobile, getty images
28 червня 2025, 15:53
Нападник стамбульського Бешикташа Чіро Іммобіле найближчим часом стане гравцем італійської Болоньї. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, клуб Серії А майже досяг компромісу з керівництвом "орлів" щодо фінансових умов угоди. Очікується, що турки дадуть остаточну згоду на трансфер найближчими годинами.
Зазначається, що 35-річний італієць підпише зі своїм новим клубом контракт на рік з опцією продовження ще на один сезон.
Минулого сезону Чіро Іммобіле відіграв за Бешикташ 41 матч, забив 19 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що лідер Болоньї Орсоліні відхилив щедру пропозицію саудівського клубу.