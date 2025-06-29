Італія

При цьому гравець згоден отримувати менше зарплатні.

Цей сезон став справжнім випробуванням для сербського нападника Душана Влаховича, адже він не мав довіри з боку обох головних тренерів "зебр" за цей час, Тіаго Мотти та Ігора Тудора.

Разом із тим, 25-річний виконавець уже за рік завершує свій контракт із клубом, тож доволі гостро постало питання його можливого трансферу вже цього літа.

І Юве був готовий відпускати футболіста навіть за незначну компенсацію на тлі його 83,5 млн євро трансферу взимку 2022 року.

Однак останнє оновлення з Італії надає інформацію про те, що після зустрічі з керівництвом клубу Влахович відмовився переходити до будь-якого іншого колективу та хоче отримати новий контракт у Ювентусі.

Ба більше — серб готовий на зменшення заробітної платні, аби залишитись у клубі.

За сезон у Душана 17 голів та п’ять гольових передач у 44 матчах (2694 хвилин).