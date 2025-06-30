Туринці "поклали око" на молодого мексиканця.
Fidel Ambríz, getty images
30 червня 2025, 22:24
Туринський Ювентус уважно спостерігає за опорним півзахисником мексиканського Монтеррея Фіделем Амбрісом. Про це повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, трансферна вартість 22-річного гравця складає приблизно п'ять млн. євро. Ця сума робить його привабливим варіантом для Ювентуса, який продовжує стратегію омолодження складу. Амбріс розглядається як перспективний гравець, здатний у майбутньому посилити середину поля туринського клубу.
Зазначається, що наразі йдеться тільки про спостереження за футболістом — жодних конкретних переговорів на поточний момент не ведеться.
Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.
Цього сезону Фідель Амбріс відіграв за Монтеррей 40 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.