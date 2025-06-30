Італія

Туринці "поклали око" на молодого мексиканця.

Туринський Ювентус уважно спостерігає за опорним півзахисником мексиканського Монтеррея Фіделем Амбрісом. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, трансферна вартість 22-річного гравця складає приблизно п'ять млн. євро. Ця сума робить його привабливим варіантом для Ювентуса, який продовжує стратегію омолодження складу. Амбріс розглядається як перспективний гравець, здатний у майбутньому посилити середину поля туринського клубу.

Зазначається, що наразі йдеться тільки про спостереження за футболістом — жодних конкретних переговорів на поточний момент не ведеться.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Цього сезону Фідель Амбріс відіграв за Монтеррей 40 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.