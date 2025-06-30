Італія

Туринці вже зробили офіційну пропозицію та підготували трирічний контракт для іспанця.

Емерік Лапорт може змінити клуб цього літа — італійський Ювентус активно працює над трансфером досвідченого центрального захисника Ан-Насра та збірної Іспанії. Як повідомляє видання As, туринський клуб запропонував 10 мільйонів євро за перехід 31-річного оборонця.

"Стара Синьйора" готова укласти з Лапортом угоду на три сезони із зарплатою п'ять мільйонів євро на рік. Сам футболіст, за інформацією джерела, вже ухвалив рішення залишити чемпіонат Саудівської Аравії після одного року в Ан-Насрі.

Інтерес до Лапорта також проявляють кілька клубів із Європи: Атлетик Більбао, Інтер, Наполі, Марсель, Арсенал, Астон Вілла, а також турецькі гранди — Галатасарай і Фенербахче.

Футболіст перебрався до Ан-Насра у серпні 2023 року з Манчестер Сіті за 27,5 мільйона євро. Його чинний контракт розрахований до 2026 року, а трансферна вартість наразі оцінюється у 15 мільйонів.