Ардон Яшарі, GETTY IMAGES
02 липня 2025, 16:08
За інформацією Джанлука Ді Марціо, "россонері" зробили бельгійському клубу нову пропозицію – 32 мільйони євро плюс бонуси за швейцарця. Загальна сума трансферу може скласти 35-36 мільйонів.
Якщо Брюгге погодиться, Яшарі та Де Кетеларе стали б найбільшими продажами в історії бельгійської ліги — обидва з Брюгге до Мілана. Залишається побачити, чи дасть Брюгге зелене світло на перехід півзахисника в Італію.
Раніше повідомлялося, що Ардон Яшарі з дитинства вболівальник “россонері” та мріє грати за цей клуб.
Окрім Мілану інтерес до гравця збірної Швейцарії приписують Боруссії Дортмунд. Однак, півзахисник чітко дав зрозуміти, що Мілан — його остаточний вибір, і він вже повідомив про це Брюгге.