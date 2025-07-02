Італія

Півзахисник мріє грати на "Сан-Сіро" та вже відмовив Боруссії.

За інформацією Джанлука Ді Марціо, "россонері" зробили бельгійському клубу нову пропозицію – 32 мільйони євро плюс бонуси за швейцарця. Загальна сума трансферу може скласти 35-36 мільйонів.

Якщо Брюгге погодиться, Яшарі та Де Кетеларе стали б найбільшими продажами в історії бельгійської ліги — обидва з Брюгге до Мілана. Залишається побачити, чи дасть Брюгге зелене світло на перехід півзахисника в Італію.

Раніше повідомлялося, що Ардон Яшарі з дитинства вболівальник “россонері” та мріє грати за цей клуб.

Окрім Мілану інтерес до гравця збірної Швейцарії приписують Боруссії Дортмунд. Однак, півзахисник чітко дав зрозуміти, що Мілан — його остаточний вибір, і він вже повідомив про це Брюгге.