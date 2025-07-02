Італія

Камалдін Сулемана із кінця січня 2023 року представляв Саутгемптон.

Лівий вінгер Камалдін Сулемана залишив Саутгемптон і приєднався до Аталанти, передає офіційний сайт "нерадзуррі".

За даними журналіста Ніколо Скіри, перехід 23-річного ганця обійшовся клубу з Бергамо в 17 млн євро + бонуси. Повідомляється, що контракт із гравцем розраховано за схемою "4+1" (1.6 млн євро на рік).

Під керівництвом нового головного тренера Аталанти Івана Юрича Сулемана взяв участь у 15-ти матчах Саутгемптона в сезоні-2024/25, відзначившись двома голами й двома асистами.

Загалом на рахунку Камалдіна чотири гола й сім асистів у 74-х протистояннях "святих". Англійський клуб придбав флангового нападника наприкінці січня 2023 року. Тоді Ренн отримав за нього 25 млн євро.

Сулемана є гравцем збірної Гани. У 20-ти матчах за національну команду він відзначився одним асистом.

Нещодавно Аталанта попрощалася зі своїм вихованцем, який перебрався до Атлетіко Мадрид.