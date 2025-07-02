Камалдін Сулемана із кінця січня 2023 року представляв Саутгемптон.
Камалдін Сулемана, atalanta.it
02 липня 2025, 20:45
Лівий вінгер Камалдін Сулемана залишив Саутгемптон і приєднався до Аталанти, передає офіційний сайт "нерадзуррі".
За даними журналіста Ніколо Скіри, перехід 23-річного ганця обійшовся клубу з Бергамо в 17 млн євро + бонуси. Повідомляється, що контракт із гравцем розраховано за схемою "4+1" (1.6 млн євро на рік).
Під керівництвом нового головного тренера Аталанти Івана Юрича Сулемана взяв участь у 15-ти матчах Саутгемптона в сезоні-2024/25, відзначившись двома голами й двома асистами.
Загалом на рахунку Камалдіна чотири гола й сім асистів у 74-х протистояннях "святих". Англійський клуб придбав флангового нападника наприкінці січня 2023 року. Тоді Ренн отримав за нього 25 млн євро.
Сулемана є гравцем збірної Гани. У 20-ти матчах за національну команду він відзначився одним асистом.
Нещодавно Аталанта попрощалася зі своїм вихованцем, який перебрався до Атлетіко Мадрид.