"Рохібланкос" посилилися італійським фланговим півзахисником.
Маттео Руджері, atleticodemadrid.com
01 липня 2025, 21:59
Лівий півзахисник Маттео Руджері залишив Аталанту заради Атлетіко, передає офіційний сайт мадридців.
Контракт "рохібланкос" із 22-річним італійцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу склала 17+3 млн євро.
Руджері є вихованцем Аталанти. На його рахунку два гола й десять асистів у 109-ти матчах за "нерадзуррі" в усіх турнірах.
Маттео представляв молодіжну збірну Італії на нещодавно завершеному Євро-2025. Загалом він відзначився п'ятьма асистами в 16-ти протистояннях за участі U-21 національної команди. У березні 2025 року півзахисник отримав перший для себе виклик до збірної Італії, але поки що за неї не дебютував.
Раніше повідомлялося, що Аталанта знайшла заміну Руджері в Дженоа.