Іспанія

"Рохібланкос" посилилися італійським фланговим півзахисником.

Лівий півзахисник Маттео Руджері залишив Аталанту заради Атлетіко, передає офіційний сайт мадридців.

Контракт "рохібланкос" із 22-річним італійцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними журналіста Фабріціо Романо, сума трансферу склала 17+3 млн євро.

Руджері є вихованцем Аталанти. На його рахунку два гола й десять асистів у 109-ти матчах за "нерадзуррі" в усіх турнірах.

Маттео представляв молодіжну збірну Італії на нещодавно завершеному Євро-2025. Загалом він відзначився п'ятьма асистами в 16-ти протистояннях за участі U-21 національної команди. У березні 2025 року півзахисник отримав перший для себе виклик до збірної Італії, але поки що за неї не дебютував.

Раніше повідомлялося, що Аталанта знайшла заміну Руджері в Дженоа.