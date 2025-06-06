Італія

Хорватський фахівець підписав контракт до 2027 року та замінить Гасперіні на тренерському містку.

Аталанта оголосила про призначення нового наставника — з 1 липня команду очолить хорват Іван Юрич.

Юрич підписав дворічний контракт з клубом, він діятиме до 30 червня 2027 року. Найближчим часом буде оголошено дату та місце офіційної презентації нового тренера.

У сезоні-2024/25 Юрич очолював Рому (12 матчів) й Саутгемптон (16). Раніше він також працював із Торіно (122), Вероною (79), Дженоа (56), Кротоне (45), Мантовою (39) й Дженоа U-19 (29).

Зазначимо, що Іван був у тренерському штабі колишнього керманича Аталанти Джан П'єро Гасперіні в Інтері (2011) й Палермо (2012-13).