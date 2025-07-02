Італія

"Б'янкоблу" посилилися талановитим іспанцем.

Лівий вінгер Хесус Родрігес залишив Реал Бетіс заради Комо, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Контракт із 19-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними журналіста Ніколо Скіри, за свого вихованця "зелено-білі" отримали 20+6 млн євро й право на 15% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

У списку найдорожчих придбань в історії Комо Родрігес опинився на першій сходинці, обійшовши атакувального півзахисника Мартіна Батуріну, договір про співпрацю з яким клуб Серії А оформив понад двома тижнями раніше.

Сезон-2024/25 для Хесуса був дебютнми на найвищому рівні. У 32-х матчах за Реал Бетіс у всіх турнірах він відзначився трьома голами й двома асистами.

Нагадаємо, у січні 2025 року колектив Сеска Фабрегаса поповнив інший талант "зелено-білих", а саме правий вінгер Ассан Діао. У 15-ти матчах чемпіонату Італії 19-річний сенегалець відзначився вісьмома голами та одним асистом.