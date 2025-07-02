Італійський форвард розірве контракт з Бешикташем і підпише угоду з Болоньєю на один рік із опцією продовження.
Чіро Іммобіле, графіка: Фабріціо Романо
02 липня 2025, 23:00
Досвідчений форвард Чіро Іммобіле повертається до італійської Серії A — форвард узгодив перехід до Болоньї, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, найближчим часом 35-річний італієць розірве чинний контракт із турецьким Бешикташем, після чого приєднається до нової команди.
Контракт з Болоньєю буде розрахований на один рік із можливістю продовження ще на сезон. Це вже друге гучне підписання для клубу цього літа: раніше стало відомо, що до команди також приєднається Федеріко Бернардескі, який залишив МЛС.
У минулому сезоні Чіро Іммобіле провів за Бешикташ 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 19 голів та віддав 4 асистів.