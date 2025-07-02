Італія

Італійський форвард розірве контракт з Бешикташем і підпише угоду з Болоньєю на один рік із опцією продовження.

Досвідчений форвард Чіро Іммобіле повертається до італійської Серії A — форвард узгодив перехід до Болоньї, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, найближчим часом 35-річний італієць розірве чинний контракт із турецьким Бешикташем, після чого приєднається до нової команди.

Контракт з Болоньєю буде розрахований на один рік із можливістю продовження ще на сезон. Це вже друге гучне підписання для клубу цього літа: раніше стало відомо, що до команди також приєднається Федеріко Бернардескі, який залишив МЛС.

У минулому сезоні Чіро Іммобіле провів за Бешикташ 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 19 голів та віддав 4 асистів.