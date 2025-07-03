Італія

Але є грошовитий конкурент.

Італійська Рома наближається до прощання із своїм узбекистанським нападником Ельдором Шомуродовим, тому під час цього літнього трансферного вікна шукатиме нові опції для своєї атаки.

Одним із варіантів для "вовків" може стати форвард французької Ніцци Еванн Гессан.

24-річний виконавець у минулому сезоні відзначився 13 голами та 10 асистами в 42 матчах.

За три роки до завершення контракту його оцінюють на ринку в 25 млн євро — саме стільки наразі готовий запропонувати турецький Фенербахче.

Сам гравець наразі не ухвалив рішення щодо власних подальших виступів, але очікуватиме на пропозицію від Роми.