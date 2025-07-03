Італія

Це може бути суттєвим поповненням бюджету клубу.

Італійський нападник аргентинського походження Матео Ретегі провів чудовий сезон, як і бергамаська Аталанта, у складі якої він виступає з минулого літа.

26-річний виконавець забив 28 голів та віддав дев’ять гольових передач за 49 матчів, тож його трансфер з генуезького Дженоа за 20,9 млн євро торік можна вважати цілком виправданим.

Тим паче, що вже після першого сезону футболіста в клубі "Богиня" має всі шанси заробити на його продажі значно більші кошти.

ЗМІ повідомляють, що аравійський клуб Аль-Кадісія готова запропонувати 50-60 млн євро за футболіста національної збірної Італії.

Надходження пропозиції з Близького Сходу очікується найближчими днями, та чи прийме її Аталанта — наразі не відомо, оскільки серед претендентів на можливу вакантну позицію клуб до цього розглядав лише форварда нідерландського Феєнорда.