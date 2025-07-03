Італія

Команда не виступатиме в Серії C у наступному сезоні.

Брешия була офіційно відсторонена від участі у Серії С, і тепер вперше за свою 114-річну історію не братиме участі у професійних турнірах. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Італії.

FIGC підтвердила у прес-релізі, що Брешиї не видали ліцензію на участь у Серії C у сезоні-2025/26.

Серед проблем, перерахованих у довгому прес-релізі: невиплата заборгованості лізі у розмірі 1,1 млн євро, яка підлягала сплаті в січні, а також невиплата заробітної плати персоналу, гравцям та тренерам за березень та квітень 2025 року та низка інших фінансових і адміністративних недоліків.

Нагадаємо, Брешия вилетіла із Серії B за підсумками сезону-2024/25. Хоча спочатку Брешия досягла прогресу, після закінчення сезону клуб був покараний на чотири очки та опинився в зоні вильоту, тоді як Сампдорія отримала другий шанс у плей-оф.

Більшість провини було покладено на власника Массімо Челліно, колишнього покровителя Кальярі.

Ця ситуація, швидше за все, стане кінцем шляху Брешиї, і якщо їм вдасться відновити фінансування, то їм доведеться починати з Серії D.

Брешия провела 23 роки у вищому дивізіоні Італії, і на піку кар'єри її прикрашали такі гравці, як Роберто Баджо, Хосеп Гвардіола, Георге Хаджі, Андреа Пірло, Лука Тоні, а останнім часом — Сандро Тоналі та Маріо Балотеллі.