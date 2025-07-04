Італія

"Россонері" намагаються позбутися Ясіна Адлі.

Опорний півзахисник Мілана Ясін Адлі отримав щедрі пропозиції від російського й катарського клубів, але відхилив їх, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що на тлі цієї ситуації "россонері" вирішили з наступного тижня перевести 24-річного француза до резервної команди (Мілан Футуро), виступаючої у четвертому за статусом дивізіоні країни. Адлі є одним із 12-ти гравців міланського гранда, на яких не розраховує головний тренер Массіміліано Аллегрі.

Мілан придбав вихованця ПСЖ у Бордо в серпні 2021-го за 9 млн євро. На рахунку опорника один гол і два асисти в 39-ти матчах за "россонері" в усіх турнірах.

Сезон-2024/25 Ясін провів в оренді у Фіорентині, взявши участь у 35-ти протистояннях і відзначившись п'ятьма голами й сімома асистами. На тимчасовому відході виконавця до клубу з Флоренції Мілан заробив 1.5 млн євро.