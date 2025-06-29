Італія

Значна кількість виконавців може залишити "россонері" влітку.

Массіміліано Аллегрі не розраховує на 12-х гравців Мілана, що може призвести до їхнього відходу з клубу під час літнього трансферного вікна-2025.

За даними журналіста Ніколо Скіри, під питанням майбутнє серед "россонері" голкіпера Девіса Васкеса, захисників Емерсона Рояла, Маліка Тіава, Тео Ернандеса й Філіппо Терраччано, півзахисників Юнуса Муса, Ісмаеля Беннасера та Ясіна Адлі, а також нападників Семюель Чуквезе, Марко Лазетича, Ноа Окафора й Лоренцо Коломбо.

Нагадаємо, Васкес і Коломбо провели сезон-2024/25 в Емполі, тоді як Адлі представляв Фіорентину, а Лазетич — ТСК (Бачка Топола). У другій частині кампанії Беннасер виступав за Марсель, а Окафор — за Наполі.

Нещодавно Мілан оголосив про завершення оренди центрфорварда Роми Теммі Абрагама.