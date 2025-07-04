Італія

Гравець збірної Італії може змінити клубну прописку.

Центральний нападник Наполі Джакомо Распадорі опинився в сфері інтересів Аталанти й Марселя, передає журналіст Ніколо Скіра.

У французькому клубі 25-річний італієць може возз'єднатися з Роберто Де Дзербі. Під його керівництвом гравець провів 42 матчі за Сассуоло в усіх турнірах протягом сезонів-2018/19, 2019/20 і 2020/21, відзначившись вісьмома голами й трьома асистами.

У серпні 2022-го Наполі орендував Распадорі в рідних для нього "нероверді" за 5 млн євро. Роком пізніше клуб із Неаполя придбав Джакомо за 28 млн. Договір про співпрацю між сторонами розраховано до кінця червня 2028-го.

З "адзуррі" Джакомо двічі став чемпіоном Італії. На його рахунку 18 голів і десять асистів у 109 матчах за неаполітанців у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Наполі продовжив контракт із центральним півзахисником Франком Ангісса.