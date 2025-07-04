Італія

Італійський клуб скористався опцією пролонгації угоди з камерунським півзахисником, попри інтерес з боку інших команд.

Андре-Франк Замбо-Ангісса залишиться у складі Наполі щонайменше до літа 2027 року. Італійський клуб активував опцію продовження контракту з 29-річним камерунським півзахисником, повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо.

Футболіст перейшов до Наполі в серпні 2021 року — спочатку на правах оренди з Фулгема, а згодом був викуплений за 16 мільйонів євро. Відтоді Замбо-Ангісса став ключовим гравцем неаполітанців у центрі поля.

У сезоні-2024/25 він провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначився шістьма голами та чотирма асистами. Така продуктивність привернула увагу кількох клубів — зокрема, Бешикташ запропонував 12 мільйонів євро, однак Наполі відмовився від продажу. Також повідомлялося про інтерес з боку Челсі.

Раніше стало відомо, що Вільярреал орендував захисника в Наполі.