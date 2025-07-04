Італія

Туринці збережуть основного захисника.

Універсальний захисник Андреа Камб'язо перебуває за крок від продовження ирудової угоди з туринським Ювентусом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 25-річний італієць підпише новий контракт з "зебрами" до 30 червня 2030 року.

Зазначається, що переговори між клубом і агентом гравця вийшли на завершальну стадію. Керівництво "Юве" розглядає Камб'язо як одного з ключових елементів майбутнього проєкту. Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Минулого сезону Андреа Камб'язо відіграв за Ювентус 46 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген хоче перейти до Ювентуса.