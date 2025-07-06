Італія

Бельгійський гранд націлився на Александара Станковича.

Кар'єра опорного півзахисника Інтера Александара Станковича може продовжитися в Брюгге, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що сторони близькі до досягнення домовленості щодо переходу 19-річного серба. Сума трансферу має скласти приблизно 8-10 млн євро, навіть якщо міланський гранд захоче включити в договір можливість зворотного викупу гравця.

Контракт опорника з Брюгге може бути розраховано до кінця червня 2029 року. Александар є вихованцем Інтера й сином колишньої зірки "нерадзуррі" Деяна Станковича.

Сезон-2024/25 молодий виконавець провів в оренді в Люцерні. У 40 матчах усіх турнірів він відзначився трьома голами й двома асистами. У березні 2025 року півзахисник дебютував за збірну Сербії U-21 (два матчі, один асист).

Нагадаємо, Брюгге може продати свого опорника Мілану.