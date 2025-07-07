Італія

Контракт був майже підписаний, але тренер не включив ветерана до своїх планів.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра скасував перехід англійського форварда Джеймі Варді, попри досягнуту домовленість щодо особистого контракту.

Як повідомляє TuttoMercatoWeb, італійський клуб вже погодив умови з 38-річним нападником, однак в останній момент Вієйра наклав вето на трансфер, заявивши, що Варді не входить до його тактичних планів на новий сезон.

Цього літа Варді став вільним агентом після 12 років у складі Лестера, де він забив 200 голів у 500 матчах. Минулого сезону форвард записав на свій рахунок 10 голів і 4 результативні передачі в 36 матчах за "лисів" у всіх турнірах, але не зміг врятувати команду від вильоту з Прем’єр-ліги.

Після зриву переходу до Серії А, Варді розглядають кілька інших клубів. Зокрема, головний тренер Рейнджерс Рассел Мартін не виключив можливості підписання досвідченого нападника.

У неділю після контрольного матчу з Брюгге (2:2) тренера запитали про потенційний трансфер Варді. Мартін відповів: "Я бачу, мене запитують про багатьох гравців… Деякі з них — конкурентоспроможні. Я не збираюся вам нічого підтверджувати зараз. Але побачите, хто реальний кандидат у найближчі декілька тижнів".

Окрім Рейнджерса, потенційним претендентом на Варді залишається Лідс Юнайтед. Сам форвард, за повідомленнями британських медіа, хоче продовжити виступи на високому рівні та відмовляється від варіантів у нижчих дивізіонах.