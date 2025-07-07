Контракт був майже підписаний, але тренер не включив ветерана до своїх планів.
Джеймі Варді, getty images
07 липня 2025, 12:02
Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра скасував перехід англійського форварда Джеймі Варді, попри досягнуту домовленість щодо особистого контракту.
Як повідомляє TuttoMercatoWeb, італійський клуб вже погодив умови з 38-річним нападником, однак в останній момент Вієйра наклав вето на трансфер, заявивши, що Варді не входить до його тактичних планів на новий сезон.
Цього літа Варді став вільним агентом після 12 років у складі Лестера, де він забив 200 голів у 500 матчах. Минулого сезону форвард записав на свій рахунок 10 голів і 4 результативні передачі в 36 матчах за "лисів" у всіх турнірах, але не зміг врятувати команду від вильоту з Прем’єр-ліги.
Після зриву переходу до Серії А, Варді розглядають кілька інших клубів. Зокрема, головний тренер Рейнджерс Рассел Мартін не виключив можливості підписання досвідченого нападника.
У неділю після контрольного матчу з Брюгге (2:2) тренера запитали про потенційний трансфер Варді. Мартін відповів: "Я бачу, мене запитують про багатьох гравців… Деякі з них — конкурентоспроможні. Я не збираюся вам нічого підтверджувати зараз. Але побачите, хто реальний кандидат у найближчі декілька тижнів".
Окрім Рейнджерса, потенційним претендентом на Варді залишається Лідс Юнайтед. Сам форвард, за повідомленнями британських медіа, хоче продовжити виступи на високому рівні та відмовляється від варіантів у нижчих дивізіонах.