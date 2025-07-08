"Россонері" можуть попрощатися з Марко Спортьєлло й Філіппо Терраччано.
Філіппо Терраччано, Getty Images
08 липня 2025, 13:57
Кремонезе може спробувати домовитися з Міланом про трансфери голкіпера Марко Спортьєлло й правого захисника Філіппо Терраччано.
За даними журналіста Ніколо Скіри, "гріджороссі" цікавляться 33-річним і 22-річним італійцями, які виступають за "россонері". Інтерес до флангового оборонця також приписують Пізі.
Контракт Мілана зі Спортьєлло розраховано до кінця червня 2027-го, тоді як угода з Терраччано втрачає чинність роком пізніше. Воротаря портал transfermarkt оцінює в 1 млн євро, а захисника — в 3.2 млн.
Марко поповнив склад гранда в липні 2023 року, на правах вільного агента залишивши рідну для нього Аталанту. Так само з першим своїм клубом, а саме Вероною, у січні 2024-го попрощався Філіппо ("россонері" виклали за його перехід 4.5 млн).
У сезоні-2024/25 Спортьєлло взяв участь у трьох матчах (два "сухих") і пропустив два гола, тоді як на рахунку Терраччано 17 протистоянь.