Італія

"Россонері" можуть попрощатися з Марко Спортьєлло й Філіппо Терраччано.

Кремонезе може спробувати домовитися з Міланом про трансфери голкіпера Марко Спортьєлло й правого захисника Філіппо Терраччано.

За даними журналіста Ніколо Скіри, "гріджороссі" цікавляться 33-річним і 22-річним італійцями, які виступають за "россонері". Інтерес до флангового оборонця також приписують Пізі.

Контракт Мілана зі Спортьєлло розраховано до кінця червня 2027-го, тоді як угода з Терраччано втрачає чинність роком пізніше. Воротаря портал transfermarkt оцінює в 1 млн євро, а захисника — в 3.2 млн.

Марко поповнив склад гранда в липні 2023 року, на правах вільного агента залишивши рідну для нього Аталанту. Так само з першим своїм клубом, а саме Вероною, у січні 2024-го попрощався Філіппо ("россонері" виклали за його перехід 4.5 млн).

У сезоні-2024/25 Спортьєлло взяв участь у трьох матчах (два "сухих") і пропустив два гола, тоді як на рахунку Терраччано 17 протистоянь.