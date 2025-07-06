|Ніколо Фаджолі (п. Ювентус, 13.5 млн €)
Альберт Гудмундссон (н. Дженоа, 13 млн €)
Якопо Фацціні (п. Емполі, 10 млн €)
Робін Госенс (з. Уніон Берлін, 7 млн €)
Маттіа Віті (з. Ніцца, ор)
Крістіан Куаме (н. Емполі, по)
Крістіан Б'яджетті (з. Сорренто, по)
Жонатан Іконе (н. Комо, по)
Абельхамід Сабірі (п. Ат-Таавун, по)
Едуард Дуцу (з. Фоджа, по)
Майкл Кайоде (з. Брентфорд, по)
Олівер Крістенсен (в. Салернітана, по)
Нікколо Нарді (п. П'янезе, по)
Ніколас Валентіні (з. Верона, по)
Крістіано Бірагі (з. Торіно, по)
Ріккардо Соттіль (н. Мілан, по)
Ельйон Точі (н. Про Патрія, по)
Лоренцо Луккезі (з. Венеція, по)
Костантіно Фавазулі (п. Барі, по)
Давіде Джентіле (з. Салернітана, по)
Лоренцо Віджані (п. Про Верчеллі, по)
Філіппо Дістефано (н. Фрозіноне, по)
Лоренцо Аматуччі (п. Салернітана, по)
Фаллу Сене (н. Фрозіноне, по)
Едоардо П'єроцці (з. Пескара, по)
Мбала Нзола (н. Ланс, по)
Ніко Гонсалес (н. Ювентус, по)
Соф'ян Амрабат (п. Фенербахче, по)
Алессандро Б'янко (п. Монца, по)
Нікколо Фортіні (з. Юве Стабія, по)
Дімо Крастев (з. Тернана, по)
Антонін Барак (п. Касимпаша, по)
Йосип Брекало (н. Касимпаша, по)
Джино Інфантіно (п. Аль-Айн, по)
Маттіа Маккі (з. Гроссето, по)
|Ніко Гонсалес (н. Ювентус, 28.1 млн €)
Майкл Кайоде (з. Брентфорд, 17.5 млн €)
Соф'ян Амрабат (п. Фенербахче, 12 млн €)
Крістіано Бірагі (з. Торіно, 0.1 млн €)
Едоардо П'єроцці (з. Беневенто, ва)
Крістіан Б'яджетті (з. Торрес, ва)
Едуард Дуцу (з. ва)
Габріеле Ферраріні (з, ва)
Ніколо Дзаніоло (п. Галатасарай, по)
Ніколо Фаджолі (п. Ювентус, по)
Ясін Адлі (п. Мілан, по)
Андреа Кольпані (п. Монца, по)
Альберт Гудмундссон (н. Дженоа, по)
Майкл Фолоруншо (п. Наполі, по)
Даніло Катальді (п. Лаціо, по)
Робін Госенс (з. Уніон Берлін, по)
Едоардо Бове (п. Рома, по)