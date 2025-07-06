Італія

Football.ua представляє таблицю з переходами в італійській Серії А під час літнього трансферного вікна 2025 року.

Всі переходи Серії А цього міжсезоння — в одному місці! Пропонуємо вам слідкувати за трансферами футболістів у рамках чемпіонату Італії в наведеній нижче таблиці.

Скорочення:

по — повернення з оренди

ор — оренда

ва — вільний агент

зк — завершив кар'єру

бк — без клубу

н — нападник

п — півзахисник

з — захисник

в — воротар

Примітка: суми вказані в таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу transfermarkt