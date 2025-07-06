Всі переходи Серії А цього міжсезоння — в одному місці! Пропонуємо вам слідкувати за трансферами футболістів у рамках чемпіонату Італії в наведеній нижче таблиці.

Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
бк — без клубу

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Примітка: суми вказані в таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу transfermarkt

Прийшли

Пішли
Оділон Коссуну (з. Баєр, 20 млн €)
Онест Аханор (з. Дженоа, 17 млн €)
Камалдін Сулемана (н. Саутгемптон, 17 млн €)
Лазар Самарджич (п. Удінезе, 14.8 млн €)
Марко Брешіаніні (п. Фрозіноне, 10 млн €)
Мітчел Баккер (з. Лілль, по)
Бен Годфрі (з. Іпсвіч Таун, по)
Мішель Адопо (п. Кальярі, по)
Хуан Муссо (в. Атлетіко Мадрид, по)
Ель-Біляль Туре (н. Штутгарт, по)
Джованні Бонфанті (з. Піза, по)
Роберто Пікколі (н. Кальярі, по)		 Маттео Руджері (п. Атлетіко Мадрид, 17 млн €)
Роберто Пікколі (н. Кальярі, 12 млн €)
Мішель Адопо (п. Кальярі, 3.8 млн €)
Хуан Муссо (в. Атлетіко Мадрид, 3 млн €)
Рафаель Толой (з. ва)
Хуан Куадрадо (п. ва)
Оділон Коссуну (з. Баєр, по)
Штефан Пош (з. Болонья, по)
Лазар Самарджич (п. Удінезе, по)
Марко Брешіаніні (п. Фрозіноне, по)

Прийшли

Пішли
Мартін Вітік (з. Спарта Прага, 11 млн €)
Ніколо Казале (з. Лаціо, 6.5 млн €)
Тома Жильє (в. Універсідад Католіка, ва)
Хоакін Соса (з. Реджана, по)
Флавіо Феррарі (н. Авеццано, по)
Штефан Пош (з. Аталанта, по)
Кацпер Урбанські (п. Монца, по)
Маттіа Мотолезе (з. Латіна, по)
Дженнаро Анатріелло (н. Трапані, по)
Орджі Оквонкво (н. Читтаделла, по)
Джанмарко Канджано (н. Пескара, по)
Томмазо Корацца (з. Салернітана, по)
Антоніо Раймондо (н. Салернітана, по)
Ніклас Пююхтія (п. Зюдтіроль, по)
Єспер Карлссон (н. Лечче, по)
Міхайло Ілич (з. Партизан, по)
Андреа Мація (н. Варезіна, по)
Кевін Боніфаці (з. Лечче, по)
Мануель Розетті (п. Сестрі Леванте, по)
Давіде Франціні (в. П'яченца, по)
Ріккардо Стіванелло (з. Юве Некст Джен, по)		 Нікола Баньйоліні (в. Губбіо, ор)
Джанмарко Канджано (н. Пескара, ?)
Андрі Фаннар Балдурссон (п. ва)
Естаніс Педрола (н. Сампдорія, по)
Давіде Калабрія (з. Мілан, по)
Ніколо Казале (з. Лаціо, по)
Томмазо Побега (п. Мілан, по)

Прийшли

Пішли
Роберто Пікколі (н. Аталанта, 12 млн €)
Еліа Капріле (в. Наполі, 8 млн €)
Джанлука Гаетано (п. Наполі, 6 млн €)
Мішель Адопо (п. Аталанта, 3.8 млн €)
Сімоне Скуффет (в. Наполі, по)
Матеуш В'єтеска (з. ПАОК, по)
Марко Рог (п. Динамо Загреб, по)
Пантеліс Хацідіакос (з. Копенгаген, по)
Алессандро Ді Пардо (з. Модена, по)
Давіде Веролі (з. Сампдорія, по)
Етьєн Катена (з. Віртус Верона, по)
Боріс Радунович (в. Барі, по)
Нік Прелец (н. Аустрія, по)
Ніколо Кавуоті (п. Феральпізало, по)
Луїджі Паломба (з. Віс Пезаро, по)
Ріяд Ідріссі (з. Модена, по)		 Антуан Макумбу (п. Самсунспор, 1.5 млн €)
Пантеліс Хацідіакос (з. Копенгаген, 1.5 млн €)
Луїджі Паломба (з. Віртус Ентелла, ?)
Кінгстон Мутандва (н. Рід, ор)
Ніколас Віола (п. ва)
Хосе Луїс Паломіно (з. ва)
Якуб Янкто (п. ва)
Томмазо Ауджелло (з. ва)
Флорінел Коман (н. Аль-Гарафа, по)
Еліа Капріле (в. Наполі, по)
Джанлука Гаетано (п. Наполі, по)
Роберто Пікколі (н. Аталанта, по)
Мішель Адопо (п. Аталанта, по)

Прийшли

Пішли
Хесус Родрігес (н. Реал Бетіс, 22.5 млн €)
Мартін Батуріна (п. Динамо Загреб, 18 млн €)
Джейден Аддай (н. АЗ, 14 млн €)
Алекс Вальє (з. Барселона, 6 млн €)
Ігнас Ван дер Бремпт (з. РБ Зальцбург, 5 млн €)
Фелліпе Джек (з. Палмейрас U-20, 2 млн €)
Андреа Белотті (н. Бенфіка, по)
Петер Ковачик (з. Подбрезова, по)
Бен Лассін Коне (п. Фрозіноне, по)
Лука Маццітеллі (п. Сассуоло, по)
Сімоне Верді (п. Сассуоло, по)
Олівер Абільдгор (п. Піза, по)
Марко Тремолада (п. Лумеццане, по)
Томмазо Фумагаллі (н. Козенца, по)
Ніколас Йоанну (з. Сампдорія, по)
Сімоне Гідотті (в. Сампдорія, по)
Алессандро Беллемо (п. Сампдорія, по)
Томмазо Кассандро (з. Катандзаро, по)
Еміль Аудеро (в. Палермо, по)
Самюель Баллє (н. Цюрих, по)
Ліам Керріган (н. Беверен, по)
Альберто Черрі (н. Салернітана, по)
Марко Курто (з. Сампдорія, по)
Алі Джасім (н. Алмере Сіті, по)
Марко Сала (з. Лечче, по)
Дієго Ронко (з. Віртус Верона, по)		 Ніколас Йоанну (з. Сампдорія, 2 млн €)
Алессандро Беллемо (п. Сампдорія, 2 млн €)
Сімоне Гідотті (в. Сампдорія, 0.4 млн €)
Дієго Ронко (з. Монополі, ?)
Томмазо Фумагаллі (н. Віртус Ентелла, ор)
Ліам Керріган (н. ва)
Сімоне Верді (п. ва)
П'єр Болкіні (в. ва)
Алессіо Йовіне (п. зк)
Пепе Рейна (в. зк)
Фелліпе Джек (з. Палмейрас U-20, по)
Лука Маццітеллі (п. Фрозіноне, по)
Ігнас Ван дер Бремпт (з. РБ Зальцбург, по)
Алекс Вальє (з. Барселона, по)
Жонатан Іконе (н. Фіорентина, по)

Прийшли

Пішли
Ярі Вандепютте (н. Катандзаро, 3.3 млн €)
Андреа Фуліньяті (в. Катандзаро, 1.4 млн €)
Давід Окереке (н. Газіантеп, по)
Томмазо Міланезе (п. Каррарезе, по)
Сальваторе Доре (п. Леньяго, по)
Леонардо Сернікола (п. Піза, по)
Джакомо Квальята (з. Катандзаро, по)
Андреас Юнгдал (в. Вестерло, по)
Лука Лочошвілі (з. Салернітана, по)
Крістіан Ачелла (п. Альчоне, по)
Блю Мамона (н. Мессіна, по)
Юрі Роккетті (з. Юве Стабія, по)
Маттіа Скарінгі (з. Джана Ермініо, по)
Лука Мунаретті (з. Віртус Верона, по)
Самуеле Регадзетті (з. Лумеццане, по)
Марко Дзунно (н. Фоджа, по)
Мухамаду Сарр (в. Спеція, по)
Федеріко Агацці (в. Альчоне, по)
Мікеле Бігонцоні (н. Кампобассо, по)
Едді Каб'янка (з. Феральпізало, по)
Давід Стюклер (н. Джана Ермініо, по)
Джошуа Тенкоран (п. Лумеццане, по)
Альберто Бассо Річчі (н. Леньяго, по)
Сезар Фаллетті (п. Барі, по)
Франк Цаджу (н. Фрозіноне, по)
Алессіо Брамбілла (п. Феральпізало, по)
Фелікс Афена-Гьян (н. Юве Некст Джен, по)		 Андреас Юнгдал (в. Вестерло, 1 млн €)
Мухамаду Сарр (в. Спеція, 0.2 млн €)
Марко Дзунно (н. Кротоне, ва)
Самуеле Регадзетті (з. Оспіталетто, ор)
Жан Маєр (п. ва)
Андреа Бертолаччі (п. ва)
Якоб Теннандер (в. ва)
Франко Васкес (п. ва)
Франческо Джеллі (п. Фрозіноне, по)
Джакомо Драго (в. Зюдтіроль, по)
Ярі Вандепютте (н. Катандзаро, по)
Андреа Фуліньяті (в. Катандзаро, по)
Валентін Антов (з. Монца, по)

Прийшли

Пішли
Ніколо Фаджолі (п. Ювентус, 13.5 млн €)
Альберт Гудмундссон (н. Дженоа, 13 млн €)
Якопо Фацціні (п. Емполі, 10 млн €)
Робін Госенс (з. Уніон Берлін, 7 млн €)
Маттіа Віті (з. Ніцца, ор)
Крістіан Куаме (н. Емполі, по)
Крістіан Б'яджетті (з. Сорренто, по)
Жонатан Іконе (н. Комо, по)
Абельхамід Сабірі (п. Ат-Таавун, по)
Едуард Дуцу (з. Фоджа, по)
Майкл Кайоде (з. Брентфорд, по)
Олівер Крістенсен (в. Салернітана, по)
Нікколо Нарді (п. П'янезе, по)
Ніколас Валентіні (з. Верона, по)
Крістіано Бірагі (з. Торіно, по)
Ріккардо Соттіль (н. Мілан, по)
Ельйон Точі (н. Про Патрія, по)
Лоренцо Луккезі (з. Венеція, по)
Костантіно Фавазулі (п. Барі, по)
Давіде Джентіле (з. Салернітана, по)
Лоренцо Віджані (п. Про Верчеллі, по)
Філіппо Дістефано (н. Фрозіноне, по)
Лоренцо Аматуччі (п. Салернітана, по)
Фаллу Сене (н. Фрозіноне, по)
Едоардо П'єроцці (з. Пескара, по)
Мбала Нзола (н. Ланс, по)
Ніко Гонсалес (н. Ювентус, по)
Соф'ян Амрабат (п. Фенербахче, по)
Алессандро Б'янко (п. Монца, по)
Нікколо Фортіні (з. Юве Стабія, по)
Дімо Крастев (з. Тернана, по)
Антонін Барак (п. Касимпаша, по)
Йосип Брекало (н. Касимпаша, по)
Джино Інфантіно (п. Аль-Айн, по)
Маттіа Маккі (з. Гроссето, по)		 Ніко Гонсалес (н. Ювентус, 28.1 млн €)
Майкл Кайоде (з. Брентфорд, 17.5 млн €)
Соф'ян Амрабат (п. Фенербахче, 12 млн €)
Крістіано Бірагі (з. Торіно, 0.1 млн €)
Едоардо П'єроцці (з. Беневенто, ва)
Крістіан Б'яджетті (з. Торрес, ва)
Едуард Дуцу (з. ва)
Габріеле Ферраріні (з, ва)
Ніколо Дзаніоло (п. Галатасарай, по)
Ніколо Фаджолі (п. Ювентус, по)
Ясін Адлі (п. Мілан, по)
Андреа Кольпані (п. Монца, по)
Альберт Гудмундссон (н. Дженоа, по)
Майкл Фолоруншо (п. Наполі, по)
Даніло Катальді (п. Лаціо, по)
Робін Госенс (з. Уніон Берлін, по)
Едоардо Бове (п. Рома, по)

Прийшли

Пішли
Ніколае Станчу (п. Дамак, ва)
Альберт Гренбек (п. Ренн, ор)
Габріеле Пессолані (н. Альчоне, по)
Еміл Богінен (п. Фрозіноне, по)
Даніель Фоссаті (н. Карпі, по)
Мікаел Егілл Еллертссон (п. Венеція, по)
Алессандро Маркандаллі (з. Венеція, по)
Лоренцо Гальярді (з. Новара, по)
Федеріко Вальєтті (з. Трапані, по)
Алессандро Дебенедетті (н. Мантова, по)
Сімоне Кальвані (в. Понтедера, по)
Алессіо Сарпа (п. Понтедера, по)
Леннарт Чиборра (з. Тіроль, по)
Маттіа Араму (п. Мантова, по)
Габріеле Кальвані (з. Брешія, по)
Еліа Петреллі (н. Форлі, по)
Альберт Гудмундссон (н. Фіорентина, по)
Маноло Портанова (п. Реджана, по)
Хрістос Пападопулос (п. Юве Некст Джен, по)
Сейду Фіні (н. Ексельсіор, по)
Андреа Фавіллі (н. Барі, по)
Гювен Ялчин (н. Ароука, по)
Томмазо Піттіно (з. Лумеццане, по)
Алессандро Вольякко (з. Парма, по)
Федеріко Аккорнеро (н. Тренто, по)
Давід Анкіє (н. Рапід Бухарест, по)		 Онест Аханор (з. Аталанта, 17 млн €)
Альберт Гудмундссон (н. Фіорентина, 13 млн €)
Федеріко Вальєтті (з. Трапані, 0.5 млн €)
Маноло Портанова (п. Реджана, ва)
Андреа Фавіллі (н. Авелліно, ва)
Габріеле Пессолані (н. Перголеттезе, ор)
Маріо Балотеллі (н. ва)
Леннарт Чиборра (з. ва)
Мілан Бадель (п. ва)
Жуніор Мессіас (н. ва)
Сімоне Кальвані (в. ва)
Даніеле Соммаріва (в. ва)
Максвел Корне (н. Вест Гем Юнайтед, по)
Жан Онана (п. Бешикташ, по)
Беньямін Зігріст (в. Рапід Бухарест, по)
Алессандро Дзанолі (з. Наполі, по)
Андреа Пінамонті (н. Сассуоло, по)
Фабіо Міретті (п. Ювентус, по)
Ліор Касса (п. Маккабі Хайфа, по)

Прийшли

Пішли
Шейх Ньяссе (п. Янг Бойз, 3.5 млн €)
Амін Сарр (н. Ліон, 3.5 млн €)
Антуан Бернед (п. Лозанна-Спорт, 2 млн €)
Грігоріс Кастанос (п. Салернітана, 1.2 млн €)
Едоардо Бернарді (з. Арціньяно, по)
Нікола Патане (п. Перголеттезе, по)
Крістіан Корраді (з. Катандзаро, по)
Хуан Мануель Крус (н. Козенца, по)
Яя Каллон (н. Казертана, по)
Маттіа Ріго (з. Карпі, по)
Матеуш Прашелік (п. Зюдтіроль, по)
Корай Гюнтер (з. Гезтепе, по)
Федеріко Кая (н. Віртус Верона, по)
Айман Ріай (п. Кальдіеро, по)
Деніс Каццадорі (н. Кальдіеро, по)
Тома Анрі (н. Палермо, по)
Маттіа Флоріо (н. Кальдіеро, по)
Шарліс (п. Козенца, по)
Кевін Лазанья (н. Барі, по)
Еліа Боседжа (в. Арціньяно, по)
Джейден Браф (н. Салернітана, по)
Ніколо Калабрезе (з. Віртус Верона, по)
Елаїс Тавшан (н. Чезена, по)
Стефан Мітрович (н. Левен, по)
Маттіа К'єза (в. Спортінг Дубай, по)
Джакомо Тоніоло (в. Лумеццане, по)		 Дієго Коппола (з. Брайтон, 11 млн €)
Тома Анрі (н. Стандард, ва)
Еліа Боседжа (в. Новара, ?)
Едоардо Бернарді (з. Арціньяно, ?)
Дарко Лазович (п. ва)
Корай Гюнтер (з. ва)
Давіде Фараоні (з. ва)
Павел Давідович (з. ва)
Алессандро Берарді (в. ва)
Ондрей Дуда (п. ва)
Шейх Ньяссе (п. Янг Бойз, по)
Ніколас Валентіні (з. Фіорентина, по)
Антуан Бернед (п. Лозанна-Спорт, по)
Іллан Оку (з. Бастія, по)
Грігоріс Кастанос (п. Салернітана, по)
Каспер Тенгстедт (н. Бенфіка, по)
Амін Сарр (н. Ліон, по)
Домагой Брадарич (з. Салернітана, по)
Флавіус Данілюк (з. Салернітана, по)

Прийшли

Пішли
Анж-Йоан Бонні (н. Парма, 23 млн €)
Луїс Енріке (п. Марсель, 23 млн €)
Петар Сучич (п. Динамо Загреб, 14 млн €)
Нікола Залевські (п. Рома, 6.3 млн €)
Александар Станкович (в. Люцерн, по)
Піо Еспозіто (н. Спеція, по)
Франко Карбоні (з. Венеція, по)
Едді Сальседо (н. ОФІ, по)
Тейджон Б'юкенен (п. Вільярреал, по)
Мартін Сатріано (н. Ланс, по)
Філіп Станкович (в. Венеція, по)
Томас Паласіос (з. Монца, по)
Себастьяно Еспозіто (н. Емполі, по)
Зіньйо Вангейсден (з. Мехелен, по)
Ебенезер Акінсанміро (п. Сампдорія, по)		 Мартін Сатріано (н. Ланс, 5 млн €)
Філіп Станкович (в. Венеція, 1.5 млн €)
Хоакін Корреа (н. Ботафогу, ва)
Едді Сальседо (н. ОФІ, ва)
Марко Арнаутович (н. ва)
Нікола Залевські (п. Рома, по)

Прийшли

Пішли
Ніко Гонсалес (н. Фіорентина, 28.1 млн €)
Ллойд Келлі (з. Ньюкасл Юнайтед, 17.2 млн €)
Мікеле Ді Грегоріо (в. Монца, 14.3 млн €)
П'єр Калюлю (з. Мілан, 14.3 млн €)
Джонатан Девід (н. Лілль, ва)
Філіп Костич (п. Фенербахче, по)
Даніеле Ругані (з. Аякс, по)
Ніколо Фаджолі (п. Фіорентина, по)
Артур Мело (п. Жирона, по)
Ніколо Ровелла (п. Лаціо, по)
Тьягу Джалу (з. Порту, по)
Стефано Горі (в. Спеція, по)
Маттіа Де Шильйо (з. Емполі, по)
Факундо Гонсалес (з. Феєнорд, по)
Фабіо Міретті (п. Дженоа, по)
Ганс Ніколуссі-Кавілья (п. Венеція, по)
Лука Пеллегріні (з. Лаціо, по)		 Ніколо Ровелла (п. Лаціо, 17 млн €)
Ніколо Фаджолі (п. Фіорентина, 13.5 млн €)
Лука Пеллегріні (з. Лаціо, 4 млн €)
Ганс Ніколуссі-Кавілья (п. Венеція, 3.5 млн €)
Маттіа Де Шильйо (з. ва)
Ренату Вейга (з. Челсі, по)
Ллойд Келлі (з. Ньюкасл Юнайтед, по)
Ніко Гонсалес (н. Фіорентина, по)
П'єр Калюлю (з. Мілан, по)
Мікеле Ді Грегоріо (в. Монца, по)

Прийшли

Пішли
Ніколо Ровелла (п. Ювентус, 17 млн €)
Нуну Тавареш (з. Арсенал, 5 млн €)
Лука Пеллегріні (з. Ювентус, 4 млн €)
Фісайо Деле-Баширу (п. Хатайспор, 3.43 млн €)
Самюель Жиго (з. Марсель, 0.5 млн €)
Габріеле Артістіко (н. Козенца, по)
Валеріо Креспі (н. Феральпізало, по)
Гаетано Кастровіллі (п. Монца, по)
Жан-Даніель Акпа-Акпро (п. Монца, по)
Даніло Катальді (п. Фіорентина, по)
Ніколо Казале (з. Болонья, по)
Мохамед Салім Фарес (з. Пансерраїкос, по)
Фабіо Андреа Руджері (з. Салернітана, по)
Маттео Канчельєрі (н. Парма, по)
Сана Фернандеш (н. НАК Бреда, по)
Марко Бертіні (п. Асколі, по)
Романо Флоріані Муссоліні (з. Юве Стабія, по)
Дімітріє Каменович (з. Івердон-Спорт, по)		 Лум Чауна (н. Бернлі, 15.15 млн €)
Ніколо Казале (з. Болонья, 6.5 млн €)
Алессандро Мілані (з. Авелліно, ор)
Жан-Даніель Акпа-Акпро (п. ва)
Гаетано Кастровіллі (п. ва)
Андре Андерсон (п. ва)
Арійон Ібрагімович (п. Баварія, по)
Ніколо Ровелла (п. Ювентус, по)
Самюель Жиго (з. Марсель, по)
Нуну Тавареш (з. Арсенал, по)
Фісайо Деле-Баширу (п. Хатайспор, по)
Лука Пеллегріні (з. Ювентус, по)

Прийшли

Пішли
Кріст-Овен Куассі (з. Лаваль, 1 млн €)
Хенрі Саломаа (н. Луккезе, по)
Матс Лемменс (з. Дарінг, по)
Александру Борбей (в. ЧФР Клуж, по)
Кевін Боніфаці (з. Сассуоло, по)
Марко Блеве (в. Каррарезе, по)
Ед Макджаннет (п. Черіньйола, по)
Дейві Метай (н. Манфредонія, по)
Ремі Уден (п. Сампдорія, по)
Джакомо Фатіканті (п. Юве Некст Джен, по)
Даніель Самек (п. Градец Кралове, по)
Пабло Родрігес (н. Расінг Сантандер, по)
Юссеф Малех (п. Емполі, по)		 Даніель Самек (п. Артіс, 0.3 млн €)
Матс Лемменс (з. Дарінг, ва)
Хоан Гонсалес (п. зк)
Нікола Сансоне (н. ва)
Анте Ребич (н. ва)
Єппе Корфіцен (н. ва)
Марко Сала (з. Комо, по)
Єспер Карлссон (н. Болонья, по)
Кевін Боніфаці (з. Болонья, по)

Прийшли

Пішли
Самуеле Річчі (п. Торіно, 23 млн €)
Ноа Окафор (н. Наполі, по)
Ісмаель Беннасер (п. Марсель, по)
Марко Лазетич (н. ТСК Бачка Топола, по)
Давіде Калабрія (з. Болонья, по)
Марко Пеллегріно (з. Уракан, по)
Алексіс Салемакерс (н. Рома, по)
Ясін Адлі (п. Фіорентина, по)
Томмазо Побега (п. Болонья, по)
П'єр Калюлю (з. Ювентус, по)
Лоренцо Коломбо (н. Емполі, по)
Девіс Васкес (в. Емполі, по)		 Тіджані Рейндерс (п. Манчестер Сіті, 55 млн €)
П'єр Калюлю (з. Ювентус, 14.3 млн €)
Марко Пеллегріно (з. Бока Хуніорс, 3.5 млн €)
Жуан Феліш (н. Челсі, по)
Алессандро Флоренці (з. ва)
Лука Йович (н. ва)
Давіде Калабрія (з. ва)
Ріккардо Соттіль (н. Фіорентина, по)
Кайл Вокер (з. Манчестер Сіті, по)
Теммі Абрагам (н. Рома, по)

Прийшли

Пішли
Лука Мар'януччі (з. Емполі, 9 млн €)
Кевін Де Брюйне (п. Манчестер Сіті, ва)
Паскуале Марранцино (н. Кавезе, по)
Еліа Капріле (в. Кальярі, по)
Франческо Джоєллі (п. Путеолана, по)
Алессандро Спавоне (п. Гвідонія, по)
Алессіо Дзербін (н. Венеція, по)
Маріо Віларді (н. Кротоне, по)
Майкл Фолоруншо (п. Фіорентина, по)
Лоренцо Сгарбі (н. Юве Стабія, по)
Єнс Каюсте (п. Іпсвіч Таун, по)
Носа Едвард Обаретін (з. Барі, по)
Алессандро Дзанолі (з. Дженоа, по)
Джузеппе Д'Агостіно (н. Джульяно, по)
Антоніо Чоффі (н. Ріміні, по)
Джузеппе Амброзіно (н. Фрозіноне, по)
Джанлука Вільйотті (н. Кавезе, по)
Єспер Ліндстрем (н. Евертон, по)
Маттео Маркізано (з. Кавезе, по)
Натан (з. Реал Бетіс, по)
Валід Шеддіра (н. Еспаньйол, по)
Джанлука Гаетано (п. Кальярі, по)
Франческо Меццоні (з. Перуджа, по)
Колі Сако (п. Барі, по)
Луїджі Д'Авіно (з. Губбіо, по)
Дженнаро Яккаріно (п. Губбіо, по)
Віктор Осімхен (н. Галатасарай, по)
Антоніо Вергара (п. Реджана, по)		 Натан (з. Реал Бетіс, 9 млн €)
Еліа Капріле (в. Кальярі, 8 млн €)
Джанлука Гаетано (п. Кальярі, 6 млн €)
Рафа Марін (з. Вільярреал, ор, 1 млн €)
Франческо Джоєллі (п. Афраголезе, ва)
Франческо Меццоні (з. Віртус Ентелла, ва)
Нікіта Контіні (в. ва)
Клаудіо Турі (в. ва)
Ноа Окафор (н. Мілан, по)
Філіп Біллінг (п. Борнмут, по)
Сімоне Скуффет (в. Кальярі, по)

Прийшли

Пішли
Крістіан Ордоньєс (п. Велес Сарсфілд, 8.5 млн €)
Тяш Бегич (н. Фрозіноне, по)
Даріо Шитс (н. Гелмонд Спорт, по)
Джакомо Марконі (н. Перуджа, по)
Філіппо Рінальді (в. Феральпізало, по)
Пітер Аморан (з. Перуджа, по)
Антуан Жужу (н. Гавр, по)
Рашид Куда (п. Спеція, по)
Антоні Партіпіло (н. Фрозіноне, по)
Даніель Міколаєвські (н. Заглембє, по)		 Анж-Йоан Бонні (н. Інтер, 23 млн €)
Дрісса Камара (п. ва)
Йордан Осоріо (з. ва)
Річард Марконе (в. ва)
Маттео Канчельєрі (н. Лаціо, по)
Алессандро Вольякко (з. Дженоа, по)

Прийшли

Пішли
Ісак Вурал (п. Фрозіноне, 4.5 млн €)
Матеус Лусуарді (з. Фрозіноне, 0.5 млн €)
П'єтро Беруатто (з. Сампдорія, по)
Ніколас Бонфанті (н. Барі, по)
Андреа Паванелло (н. Сестрі Леванте, по)
Мерт Дурмуш (н. Сестрі Леванте, по)
Маттіа Сала (п. Понтедера, по)
Едгарас Дубіцкас (н. Юве Стабія, по)
Адріан Райчев (н. Віс Пезаро, по)
Ріккардо Бассаніні (п. Джана Ермініо, по)
Жан Євшенак (п. Олівейренсе, по)
Ян Млакар (н. Хайдук, по)
Лісандру Трамоні (н. Бастія, по)
Андреа Бегетто (п. Віченца, по)
Бамба Суссо (н. Алюміній, по)
Йоган Гуаданьйо (в. Сестрі Леванте, по)
Маттіа Леончіні (п. Леньяго, по)
Міха Трдан (п. Емполі U-20, по)
Андреа Прімассо (з. Сестрі Леванте, по)
Франческо Коппола (з. Віс Пезаро, по)
Алессандро Лівьєрі (в. Асколі, по)
Анте Вукович (в. Віс Пезаро, по)
Еліа Джані (н. Каллітея, по)		 Крістіан Суссі (з. П'янезе, ва)
Йоган Гуаданьйо (в. ва)
Андреа Бегетто (п. ва)
Ніколас (в. ва)
Алессіо Кастелліні (з. Катанія, по)
Леонардо Сернікола (п. Кремонезе, по)
Маркус Солбаккен (п. Спарта Прага, по)
Олівер Абільдгор (п. Комо, по)
Олімпіу Моруцан (н. Анкарагюджю, по)
Джованні Бонфанті (з. Аталанта, по)

Прийшли

Пішли
Маріо Ермосо (з. Баєр, по)
Самуель Даль (з. Бенфіка, по)
Нікола Залевські (п. Інтер, по)
Ріккардо Пагано (п. Катандзаро, по)
Давіде Мастрантоніо (в. Тріестіна, по)
Енцо Ле Фе (п. Сандерленд, по)
Едоардо Бове (п. Фіорентина, по)
Теммі Абрагам (н. Мілан, по)
Мараш Кумбулла (з. Еспаньйол, по)
Ян Оліверас (з. Динамо Загреб, по)
Ола Сольбаккен (н. Емполі, по)
Ебріма Дарбо (п. Фрозіноне, по)
Луїджі Черубіні (н. Каррарезе, по)		 Енцо Ле Фе (п. Сандерленд, 23 млн €)
Самуель Даль (з. Бенфіка, 9 млн €)
Нікола Залевські (п. Інтер, 6.3 млн €)
Теммі Абрагам (н. Бешикташ, ор, 2 млн €)
Матс Гуммельс (з. зк)
Ренато Марін (в. ва)
Люка Гурна-Дуат (п. РБ Зальцбург, по)
Віктор Нельссон (з. Галатасарай, по)
Алексіс Салемакерс (н. Мілан, по)

Прийшли

Пішли
Тарік Мухаремович (з. Юве Некст Джен, 3 млн €)
Флавіо Руссо (н. Чезена, по)
Жаніс Антіст (н. Нюрнберг, по)
Урош Рачич (п. Брага, по)
Лука Д'Андреа (н. Брешія, по)
Кевін Міранда (з. Монополі, по)
Ріккардо Ч'єрво (н. Козенца, по)
Фабріціо Калігара (п. Салернітана, по)
Джастін Кумі (п. Реджана, по)
Салім Абубакар (п. Перголеттезе, по)
Андрей Мергінян (п. Динамо Бухарест, по)
Стефано Тураті (в. Монца, по)
Агустін Альварес (н. Ельче, по)
Андреа Пінамонті (н. Дженоа, по)
Еміл Конрадсен Сейде (н. Русенборг, по)
Сімоне Чінкеграно (з. Ріміні, по)
Джоеле Дзаккі (в. Латіна, по)		 Еміл Конрадсен Сейде (н. Русенборг, 1.5 млн €)
Андрей Мергінян (п. Динамо Бухарест, 0.25 млн €)
Педро Обіанг (п. Монца, ва)
Тарік Мухаремович (з. Юве Некст Джен, по)
Андреа Консільї (в. ва)
Жеремі Толян (з. ва)
Тайс Велтгейс (з. Спарта Роттердам, по)
Кевін Боніфаці (з. Лечче, по)
Лука Маццітеллі (п. Комо, по)
Сімоне Верді (п. Комо, по)
Гораціу Молдован (в. Атлетіко Мадрид, по)
Маттео Ловато (з. Салернітана, по)

Прийшли

Пішли
Маркус Педерсен (п. Феєнорд, 3.5 млн €)
Крістіано Бірагі (з. Фіорентина, 0.1 млн €)
Тіно Анжорін (п. Емполі, ор)
Крістіан Падула (н. Джульяно, по)
Ком Б'яне Балько (з. Тріестіна, по)
Браян Баєє (п. Раднички Ніш, по)
П'єтро Пассадор (в. Тернана, по)
Аарон Чаммальїкелла (п. Тернана, по)
Кевін Хавері (з. Мессіна, по)
Томмазо Ді Марко (п. Феральпізало, по)
Якопо Антоліні (з. Про Верчеллі, по)
Франческо Дель'Аквіла (н. Мессіна, по)
Маттео Бреццо (в. Франкавілла, по)
Юрі Мазет (з. Тревізо, по)
Анж Коменан Нгессан (з. Браво, по)
П'єтро Пеллегрі (н. Емполі, по)
Саба Сазонов (з. Емполі, по)
Демба Сек (н. Катандзаро, по)
Міхай Попа (в. ЧФР Клуж, по)
Нікола Рауті (н. Віченца, по)
Жонатан Сілва (п. Кротоне, по)		 Самуеле Річчі (п. Мілан, 23 млн €)
Жонатан Сілва (п. Падова, ор)
Демба Сек (н. Партизан, ор)
Кароль Лінетті (п. ва)
Янн Карамо (н. ва)
Юрі Мазет (з. ва)
Еліф Ельмас (н. РБ Лейпциг, по)
Амін Салама (н. Реймс, по)
Крістіано Бірагі (з. Фіорентина, по)
Маркус Педерсен (п. Феєнорд, по)
Борна Соса (п. Аякс, по)

Прийшли

Пішли
Артюр Атта (п. Мец, 8 млн €)
Ніколо Бертола (з. Спеція, ва)
Марко Балларіні (п. Луккезе, по)
Леонарду Бута (з. Морейренсе, по)
Секу Діавара (н. Луккезе, по)
Лазар Самарджич (п. Аталанта, по)
Енцо Ебосс (з. Ягеллонія, по)
Вівалду Семеду (н. Візела, по)
Неуен Перес (з. Порту, по)
Гонсалу Ештевеш (з. Івердон-Спорт, по)
Вакун Байо (н. Вотфорд, по)		 Яка Бійол (з. Лідс Юнайтед, 18 млн €)
Лазар Самарджич (п. Аталанта, 14.8 млн €)
Неуен Перес (з. Порту, 13.3 млн €)
Вівалду Семеду (н. Вотфорд, ?)
Крістіан Кабаселе (з. ва)
Ісаак Туре (з. Лор'ян, по)
Артюр Атта (п. Мец, по)