Італія

25-річний футболіст продовжить контракт з нинішньою командою.

Голкіпер Роми Міле Свілар залишиться в команді. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, сербсько-бельгійський футболіст досяг угоди про зарплату в 4 мільйони євро за сезон. Тривалість контракту складе 5 років, в ньому не передбачена сума відступних. Підписання має відбутися 11 липня.

Агенти гравця не отримають комісійних — це питання навіть не обговорювалося.

Свілар виступає за Рому з 2022 року. У минулому сезоні 25-річний гравець провів на полі 51 матч у всіх клубних турнірах (19 ігор на нуль, 51 пропущений м'яч).

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться півзахисником Ланса.