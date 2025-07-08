Італія

Італійський клуб запропонував 20 млн євро за Неїля Ель-Аїнауї.

Півзахисник Ланса Неїль Ель-Аїнауї може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного француза зацікавлена ​​Рома, яка вже зробила першу пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро.

Дана пропозиція "вовків" була відхилена, але сторони продовжать переговори найближчими днями.

Минулого сезону Ель-Аїнауї провів 26 матчів, у яких забив вісім голів та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Рома представила нову домашню форму на сезон-2025/26.