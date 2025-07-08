Італійський клуб запропонував 20 млн євро за Неїля Ель-Аїнауї.
Неїль Ель-Аїнауї, Getty Images
08 липня 2025, 13:57
Півзахисник Ланса Неїль Ель-Аїнауї може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного француза зацікавлена Рома, яка вже зробила першу пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро.
Дана пропозиція "вовків" була відхилена, але сторони продовжать переговори найближчими днями.
Минулого сезону Ель-Аїнауї провів 26 матчів, у яких забив вісім голів та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Рома представила нову домашню форму на сезон-2025/26.