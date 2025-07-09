Італія

Але гравець не є пріоритетом для клубу.

Французький Ліон має невизначене майбутнє й намагається боротись за збереження місця в "елітному" дивізіоні на тлі фінансових санкцій, а тим часом склад команди поступово розбігається по різних клубах.

Утім, аргентинський фланговий захисник Ніколас Тальяфіко й без того навряд чи би продовжував свої виступи за "ткачів", оскільки його контракт на початку липня добіг до завершення й не мав до цього особливих перспектив продовження навіть без урахування впливу санкцій.

І тепер вільним агентом Тальяфіко цікавиться чимала кількість клубів, серед яких андалузька Севілья підібралась найближче до підписання контракту з футболістом.

Але напередодні ще й італійська Рома зустрілась із представниками аргентинця задля неформальної розмови щодо майбутнього їхнього клієнта.

Проте до конкретних умов трансферу не дійшло — Тальяфіко "вовки" вважають лише опцією для підсилення, а не трансферною ціллю, тож брати участь у аукціоні контрактів щодо нього не будуть.

За минулий сезон захисник забив п’ять голів та віддав три асисти за 33 матчі.