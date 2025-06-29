Франція

Клуб сплатив штраф УЄФА і подав апеляцію на пониження, але фінансові наслідки можуть бути ще серйознішими.

Ліон продовжує боротьбу за збереження свого статусу учасника Ліги 1 та Ліги Європи на наступний сезон, проте ця юридична та фінансова боротьба може коштувати клубу десятки мільйонів євро. Як повідомляє Ouest-France, "ткачі" вже виплатили 12,5 мільйона євро штрафу УЄФА в межах угоди про фінансовий контроль, але в разі виграшу апеляції ця сума може вирости до 50 мільйонів.

Якщо ж апеляцію буде відхилено, і клуб опиниться у Лізі 2, то залишок — 37,5 мільйона — не доведеться виплачувати, але й сплачені кошти не повернуться.

На тлі складної ситуації Ліон торік повідомив про боргове навантаження на рівні 500 мільйонів євро. Власник клубу — консорціум Eagle Football Group на чолі з Джоном Текстором — вжив кількох фінансових кроків, зокрема продав частку в Крістал Пелес і частину жіночої команди Ліона. Проте ці заходи не змогли переконати фінансового регулятора французького футболу DNCG.

Клуб подав апеляцію на рішення про пониження, надавши оновлені документи, які мають довести стабілізацію ситуації.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ виплатив всю суму за Барколя, щоб допомогти Ліону.