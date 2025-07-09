Італія

Гравець набирає популярність на ринку шаленими обертами.

Німецький воротар нігерійського походження Ноа Атуболу провів на високому рівні минулий сезон, завдяки чому отримав місце в молодіжній збірній U-21, яка на чемпіонаті Європи-2025 у Словаччині в підсумку посіла друге місце.

Сукупність цих факторів дозволила 23-річному гравцю здобути значний попит на трансферному ринку, і коли вже доходить до зацікавленості з боку італійського Наполі, то всі розуміють — Фрайбургу буде дуже важко втримати свого футболіста.

Тим паче, що Атуболу дав цьому трансферу "зелене світло", і тепер усе залежить лише від домовленості поміж клубами.

18 млн євро хоче отримати Фрайбург — Наполі хоче зменшити цю суму до 15 млн євро.

У самого ж Атуболу 27 матчів у минулому сезоні, 10 із яких — "сухі", а також 38 пропущених м’ячів.