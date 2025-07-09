Італія

Англієць має намір і надалі виступати на Сан-Сіро.

Півзахисник Рубен Лофтус-Чік сподівається залишитися в Мілані при новому тренері Массіміліано Аллегрі. Він заявив про це в першому інтерв'ю після виходу клубу з літніх канікул.

"Я тут, щоб залишитися, хочу грати в Мілані. Я винен уболівальникам, клубу, та й сам перед собою маю борг. Минулий рік був непростим, але зараз я добре почуваюся і ми хочемо досягти чогось дуже хорошого", — сказав Лофтус-Чік.

Нагадаємо, що англійський півзахисник виступає за Мілан з 2023 року, раніше він захищав кольори Челсі.

Раніше повідомлялося, що Крістал Пелес хоче безкоштовно підписати ексзахисника Мілана.