Італія

20-річний форвард може продовжити кар'єру в Серії А.

Нападник Брайтона Еван Фергюсон може перейти в Рому. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Рома продовжує працювати над орендою 20-річного ірландця. Стверджується, що Брайтон відкритий для пропозицій щодо Фергюсона. Заробітну плату футболіста повністю візьме на себе Рома.

Другу частину минулого сезону Фергюсон провів на правах оренди за Вест Гем. На цьому відрізку він провів всього вісім матчів, в яких не зміг записати на свій рахунок жодної результативної дії.

Раніше повідомлялося, що Рома мала розмову з Тальяфіко.