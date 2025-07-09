Італія

Бельгійський клуб не приймає остаточну пропозицію "россонері" у 38 млн євро.

Брюгге досі не дав зелене світло на перехід Ардона Яшарі до Мілана, попри фінальну пропозицію італійців у розмірі 38 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, “россонері” вже десять днів очікують відповіді, а ситуація стає дедалі напруженішою.

У Брюгге наполягають на тому, що інші клуби також можуть приєднатися до гонки за хавбеком збірної Швейцарії, запропонувавши повну суму у 40 мільйонів євро — саме таку ціну бельгійський клуб вважає справедливою.

Мілан вважає угоду близькою до завершення, однак тепер очікує, чи з’являться конкуренти, здатні задовольнити фінансові вимоги Брюгге.

Раніше повідомлялося, що у підписанні гравця збірної Шотландії також зацікавлена дортмундська Боруссія.