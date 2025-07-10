Італія

39-річний футболіст підписав однорічний контракт.

Фіорентина на офіційному сайті оголосила про перехід нападника Едіна Джеко.

Боснієць підписав річний контракт до 30 червня 2026 року з автоматичним продовженням до 30 червня 2027 року, якщо будуть виконані певні умови.

У минулому сезоні нападник провів 53 матчі за Фенербахче, забив 21 гол і віддав вісім результативних передач. Раніше він виступав за Вольфсбург, Манчестер Сіті, Рому та Інтер, в тому числі забив 369 голів і віддав 153 результативні передачі.

У його послужному списку — титул чемпіона Бундесліги, два титули Прем'єр-ліги, Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок Англії, два Кубки Італії і два Суперкубки Італії.

На рахунку 39-річного форварда також 141 матч за збірну Боснії, в яких він забив 68 голів і віддав 29 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина готова збільшити зарплату Кіну.