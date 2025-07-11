Італійський гранд не готовий платити зарплату, яку отримує футболіст в Арсеналі.
Олександр Зінченко, getty images
11 липня 2025, 12:11
Мілан змінив свої плани щодо підсилення лівого флангу оборони після відходу Тео Ернандеса в Аль-Хілаль. Керівництво "россонері" було всерйоз зацікавлене в трансфері українського універсала Олександра Зінченка, однак на заваді стала висока фінансові запити гравця лондонського Арсенала.
Як повідомляють італійські ЗМІ, Мілан не готовий потягнути запропоновані українцем умови і тому вирішив призупинити перемовини. Натомість клуб відновив інтерес до англійського флангового захисника Арчі Брауна з бельгійського Гента.
За інформацією інсайдерів, скаути "россонері" стежать за 23-річним Брауном уже понад рік, і переговори з його представниками можуть активізуватися в найближчі дні. На захисника також претендували Лаціо та Болонья, однак зараз Мілан має найреальніші шанси оформити трансфер.
Браун вважається одним із найперспективніших гравців на своїй позиції в бельгійському чемпіонаті. У минулому сезоні він провів 33 матчі за Гент у всіх турнірах, відзначившись голом та кількома результативними передачами.
Для самого Зінченка це може означати необхідність розглядати інші варіанти продовження кар’єри. Раніше повідомлялося про інтерес з боку Фенербахче.