Італія

Італійський гранд не готовий платити зарплату, яку отримує футболіст в Арсеналі.

Мілан змінив свої плани щодо підсилення лівого флангу оборони після відходу Тео Ернандеса в Аль-Хілаль. Керівництво "россонері" було всерйоз зацікавлене в трансфері українського універсала Олександра Зінченка, однак на заваді стала висока фінансові запити гравця лондонського Арсенала.

Як повідомляють італійські ЗМІ, Мілан не готовий потягнути запропоновані українцем умови і тому вирішив призупинити перемовини. Натомість клуб відновив інтерес до англійського флангового захисника Арчі Брауна з бельгійського Гента.

За інформацією інсайдерів, скаути "россонері" стежать за 23-річним Брауном уже понад рік, і переговори з його представниками можуть активізуватися в найближчі дні. На захисника також претендували Лаціо та Болонья, однак зараз Мілан має найреальніші шанси оформити трансфер.

Браун вважається одним із найперспективніших гравців на своїй позиції в бельгійському чемпіонаті. У минулому сезоні він провів 33 матчі за Гент у всіх турнірах, відзначившись голом та кількома результативними передачами.

Для самого Зінченка це може означати необхідність розглядати інші варіанти продовження кар’єри. Раніше повідомлялося про інтерес з боку Фенербахче.