Італія

Французький захисник прокоментував свій відхід до Аль-Хіляля після трансферу за 25 млн євро.

Французький фулбек Тео Ернандес офіційно залишив Мілан і приєднався до Аль-Хіляля, але зробив це не без гучного прощального звернення. У своїх соціальних мережах він відкрито розкритикував політику керівництва і заявив, що не планував покидати клуб.

"Рішення піти далося мені нелегко. Я дуже хотів залишитись у Мілані, проте, на жаль, не все залежить від бажання однієї людини", — написав Ернандес.

Він також натякнув на розбіжності з клубним керівництвом:

"Той напрямок, який вибрав клуб, а також деякі недавні рішення керівництва, не відповідають тим цінностям та амбіціям, які колись привели мене сюди".

Аль-Хіляль заплатив за гравця 25 мільйонів євро. Тео грав за Мілан з 2019 року, ставши одним із лідерів команди та ключовим елементом у здобутті чемпіонства в Серії A у 2022-му.