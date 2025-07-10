Угода з 27-річним французом розрахована на три роки.
Тео Ернандес, ФК Аль-Хіляль
10 липня 2025, 19:34
Аль-Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Мілана Тео Ернандесом.
Угода з 27-річним французом розрахована до літа 2028 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, Тео виступав за "россонері" з літа 2019 року. Минулого сезону він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Осімген двічі відмовив Аль-Хілялю — нігерієць обрав інший вектор кар’єри.