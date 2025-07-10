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Угода з 27-річним французом розрахована на три роки.

Аль-Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Мілана Тео Ернандесом.

Угода з 27-річним французом розрахована до літа 2028 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Тео виступав за "россонері" з літа 2019 року. Минулого сезону він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Осімген двічі відмовив Аль-Хілялю — нігерієць обрав інший вектор кар’єри.