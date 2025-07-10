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Француз гратиме у Саудівській Аравії.

Лівий фулбек Тео Ернандес підписав контракт з саудівським Аль-Хілялем. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, 27-річний француз пройшов медогляд у Парижі та підписав трирічний контракт із саудівським клубом.

Зазначається, що сума трансферу складає 25 млн. євро. Сам футболіст отримуватиме в Аль-Хілялі 22 млн. євро на рік.

У складі італійського Мілана Тео Ернандес провів шість сезонів. За цей час він загалом відіграв за "россанері" 262 матчі, забив 34 голи та віддав 45 результативних передач. У сезоні-2021/22 француз разом з міланською командою ставав чемпіоном Італії.

Раніше повідомлялося, що Страсбур відхилив пропозицію Мілана щодо флангового захисника.