Італія

Сенегалець може залишити Лондон цього літа.

Нападник лондонського Челсі Ніколас Джексон цього літа може змінити клубну прописку. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у зв'язку з підписаннями "пенсіонерами" Ліама Делапа та Жоау Педро, керівництво лондонського клубу розглядає можливість продажу іншого нападника команди Ніколаса Джексона.

Зазначається, що за ситуацією навколо 24-річного сенегальця уважно стежить італійський Мілан, який наразі знаходиться в пошуках форварда. Ба більше, сам гравець не проти перейти до міланської команди. Переговори ще не розпочалися, але все може змінитися найближчими днями.

Чинна трудова угода футболіста з "синіми" розрахована до 30 червня 2033 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Ніколас Джексон відіграв за Челсі 37 матчів, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.