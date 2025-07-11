Німеччина

Форвард Байєра потрапив до шортлиста разом із Влаховичем, Нуньєсом та Джексоном.

Мілан працює над підсиленням атакувальної лінії й одним із варіантів вважає трансфер форварда Баєра Патріка Шика. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

28-річний чеський нападник добре знайомий з італійським футболом — раніше він виступав у Серії A за Рому та Сампдорію.

Шик провів вражаючий сезон у складі леверкузенського клубу, забивши 21 м’яч у 31 матчі Бундесліги, ставши другим у гонці бомбардирів. Його стабільність і досвід на топрівні зробили його привабливою ціллю для Россонері.

У шортлисті Мілана також перебувають Душан Влахович із Ювентуса, Дарвін Нуньєс із Ліверпуля та Ніколас Джексон із Челсі. Проте Шик розглядається як більш реалістичний варіант з огляду на його потенційну доступність і знайомство з італійським чемпіонатом.

Керівництво Мілана найближчими тижнями вирішить, з ким із кандидатів розпочати предметні переговори.