Італія

Італієць залишається в Турині.

Туринський Ювентус найближчим часом пролонгує трудову угоду з центральним захисником Федеріко Гатті. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" вже погодило з 27-річним італійцем умови особистого контракту, який буде розрахований до 30 червня 2030 року.

Зазначається, що офіційне оголошення планується в другій половині липня.

Чинна трудова угода гравця з клубом спливає 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 мільйони євро.

Минулого сезону Феде Гатті відіграв за Ювентус 46 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.