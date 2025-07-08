Італія

Туринський клуб шукає покупця для сербського форварда і не планує виплачувати компенсацію при розставанні.

Душан Влахович цього літа може покинути Ювентус. За інформацією Ніколо Скіри, керівництво туринців виставило 25-річного нападника на трансфер, встановивши доволі помірну ціну – 20 мільйонів євро.

Юве активно веде пошук нового клубу для гравця, але водночас не має наміру погоджуватися на будь-які компенсаційні умови для самого Влаховича у разі дострокового розриву контракту.

Нагадаємо, сербський форвард приєднався до Ювентуса у січні 2022 року з Фіорентини. Тоді туринський клуб заплатив за його трансфер 83,5 мільйона євро. Однак очікуваного прориву в складі б’янконері Влахович не зробив, і клуб вирішив розпочати новий етап без нього.

Раніше повідомлялося, що в сфері інтересів Ювентуса опинився гравець Тоттенгема.