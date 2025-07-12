Італія

Кар’єра пішла явно не в тому напрямку.

Італійський воротар П’єрлуїджі Голліні свого часу дуже гучно заявився про себе в бергамаській Аталанті, яка в 2018 році викупила його контракт за 4,4 млн євро.

Після трьох сезонів у складі "оробічі" нині вже 30-річний виконавець повернувся до англійської Прем’єр-ліги в якості орендованого лондонським Тоттенгемом футболіста, але не зміг себе зарекомендувати належним чином.

Як і в подальших орендах до Фіорентини, Наполі та генуезького Дженоа, за які Аталанта загалом отримала 890 тис. євро.

Потім Голліні взимку цього року продали Ромі за 800 тис. євро, але за пів року посунути з рамки воріт Міле Свілара італієць так і не зумів.

Зрештою, уже цього літа П’єрлуїджі готується до чергової зміни клубу.

Новачки прийдешнього сезону Серії A в особі Кремонезе зацікавились гравцем, тоді як Рома за дострокове завершення контракту ще на два роки очікуватиме отримати хоча б 1 млн євро.

За Рому Голліні так і не провів жодного матчу.