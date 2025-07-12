Італія

Гравець і досі відбуває покарання за допінг.

Аргентинський нападник Алехандро "Папу" Гомес свого часу запалював у складі харківського Металіста, після чого в його кар’єрі був не менш видовищний етап із бергамаською Аталантою.

Але нині виконавцю вже виповнилось 37 років, і про нього згадували хіба що в контексті допінгового скандалу влітку 2023 року.

Відтоді його контракт з італійською Монцою встиг добігти до завершення й понад рік Гомес займався тренуваннями лише на індивідуальному рівні в якості вільного агента.

Але цього літа італійська Падова із Серії B запропонувала гравцю угоду до 2027 року, і той погодився поновити виступи на професійному рівні.

Але доведеться трохи зачекати — 19 серпня цього року спливає термін дискваліфікації, після чого "Папу" зможе почати працювати із своїми новими одноклубниками.