Італія

Найближчі два роки аргентинець не зможе займатись футболом.

Головний тренер Монци Рафаеле Палладіно підтвердив, що апеляцію півзахисника Алехандро Гомеса на дворічну дискваліфікацію через допінг було відхилено.

Нагадаємо, 36-річний аргентинець на правах вільного агента перебрався до Монци у вересні минулого року, після чого у жовтні його дискваліфікували на два роки через допінг.

Гомес пояснив ситуацію, заявивши, що це сталося через дитячий сироп від кашлю, що містить тербуталін, який дала йому його дружина Лінда Рафф після того, як він повернувся додому з тренування в 2022 році під час його кар'єри в Севільї.

"Наскільки мені відомо, апеляцію було відхилено. Клуб скоро оголосить про це", — наводить слова Палладіно TMW.

Зазначимо, що Гомес був у складі збірної Аргентини під час тріумфального чемпіонату світу-2022. За Монцу Алехандро встиг провести лише два матчі.