Італія

ЗМІ впевнені в майбутньому українця в клубі.

Цього літа в італійській Ромі почалась чергова перебудова, оскільки клуб очолив фундаменталіст Джан П’єро Гасперіні.

Після цього майже кожен гравець у розташуванні "вовків" перебуває у стані невизначеності щодо власного майбутнього, адже клуб і досі спілкується з тренером щодо концепції складу на прийдешній сезон.

До переліку тих, чия доля в Римі не визначена, належить й український нападник Артем Довбик, за якого влітку минулого року заплатили 30,5 млн євро каталонській Жироні, а він відповів 17 голами та чотирма асистами в 45 матчах.

Та чи пасує українець до ігрового стилю Гасперіні? Місцеві ЗМІ впевнені, що так.

Ба більше — є інформація зсередини Роми, що незабаром Довбик має отримати номер "9", замість нинішнього "11", на спині, який до цього належав англійцю Теммі Абрагаму.