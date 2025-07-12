Італія

Гравець занадто дорогий для топ клубу Серії А

Неаполітанці вирішили припинити спроби підписати нападника Ліверпуля та збірної Уругваю Дарвіна Нуньєса. Про це інформує NapoliHub.

Дарвін Нуньєс раніше був серед головних цілей Наполі на літнє трансферне вікно. Однак через завищені фінансові запити англійського клубу італійські чемпіони вирішили відмовитися від цієї ідеї.

Повідомляється, що Наполі пропонував понад 50 мільйонів євро за форварда, але Ліверпуль відхилив таку пропозицію. Тепер команда Антоніо Конте планує посилитися іншими виконавцями – серед пріоритетів нападник Удінезе Лоренцо Лукка та вінгер Болоньї Дан Ндойє.

За Лукку Наполі готовий заплатити близько 35 мільйонів євро плюс бонуси, тоді як із Ндойє клуб уже погодив умови особистого контракту.