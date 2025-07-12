Італія

Склад "россонері" може поповнити П'єтро Терраччано.

Голкіпер Фіорентини П'єтро Терраччано опинився в сфері інтересів Мілана.

За даними журналіста Ніколо Скіри, 35-річний італієць веде переговори з "россонері". Йдеться про контракт за схемою "1+1".

Терраччано представляє Фіорентину із січня 2019-го. Тоді Емполі віддав його в оренду, а вже в липні того ж року П'єтро приєднався до клубу з Флоренції на правах вільного агента.

Договір про співпрацю між "фіолетовими" й воротарем розраховано до кінця червня 2026 року. На його рахунку 185 пропущених голів у 156-ти матчах (43 "сухих") за Фіорентину в усіх турнірах.

Нагадаємо, клуб із Флоренції нещодавно оголосив про повернення Стефано Піолі, який раніше очолював і Мілан.