Італія

Усе наближається до офіційного оголошення.

Хорватський центральний півзахисник Лука Модрич ще за ходом минулого сезону оголосив про завершення виступів за мадридський Реал, тож півфінальний матч Клубного чемпіонату світу-2025 про французького Парі Сен-Жермен став для нього останнім у футболці цього клубу.

39-річний виконавець при цьому з повагою поставився до свого тепер уже колишнього клубу, і попросив агентів відкласти всі перемовини з італійським Міланом щодо можливого контракту до моменту завершення виступів за "галактікос".

Але як тільки Реал вилетів із турніру в США, цей процес одразу набув помітної інтенсивності.

Напередодні стало відомо, що адвокати та агенти Модрича схвально оцінили проєкт майбутньої угоди з "россонері", тож залишився останній крок — офіційне підписання документу.

Очікується, що урочиста подія відбудеться в понеділок, 14 липня.

Минулого сезону Лука Модрич відіграв за Реал Мадрид 62 матчі, забив чотири голи та віддав дев'ять результативних передач.