Італія

Аталанта завершує перехід Марко Спортьєлло.

Перехід воротаря Мілана Марко Спортьєлло до Аталанти перебуває на фінальній стадії, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що контракт з 33-річним італійцем "нерадзуррі" підпишуть за схемою "3+1". Саме клуб із Бергамо гравець залишив на правах вільного агента в липні 2023 року й приєднався до "россонері".

На рахунку Спортьєлло 14 пропущених голів у 12-ти матчах (п'ять "сухих") за Мілан у всіх турнірах. Порталом transfermarkt Марко оцінюється в 1 млн євро.

Голкіпер є вихованцем Аталанти. У 137-ми поєдинках за "нерадзуррі" в усіх турнірах він пропустив 184 гола, 35 разів зберігши ворота "сухими".

Нагадаємо, "россонері" ведуть переговори з воротарем Фіорентини.