Раніше італійський форвард відмовився від переїзду до Саудівської Аравії.
Мойзе Кін, getty images
15 липня 2025, 00:40
Італійський нападник Мойзе Кін найближчим часом продовжить контракт із Фіорентиною до літа 2030 року, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сторони майже досягли остаточної домовленості, і нова угода передбачає значне підвищення зарплати — до 4,5 мільйона євро на рік.
Кін приєднався до Фіорентини минулого літа після переходу з Ювентуса за 13 мільйонів євро.
У минулому сезоні 25-річний Мойзе зміг реабілітувати свою кар'єру, забивши 25 голів та віддавши 3 асисти у 44 поєдинках у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мойзе Кін відмовився продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії.