Італійський нападник Мойзе Кін найближчим часом продовжить контракт із Фіорентиною до літа 2030 року, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони майже досягли остаточної домовленості, і нова угода передбачає значне підвищення зарплати — до 4,5 мільйона євро на рік.

Кін приєднався до Фіорентини минулого літа після переходу з Ювентуса за 13 мільйонів євро.

У минулому сезоні 25-річний Мойзе зміг реабілітувати свою кар'єру, забивши 25 голів та віддавши 3 асисти у 44 поєдинках у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мойзе Кін відмовився продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії.