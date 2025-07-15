Італія

Раніше італійський форвард відмовився від переїзду до Саудівської Аравії.

Італійський нападник Мойзе Кін найближчим часом продовжить контракт із Фіорентиною до літа 2030 року, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони майже досягли остаточної домовленості, і нова угода передбачає значне підвищення зарплати — до 4,5 мільйона євро на рік.

Кін приєднався до Фіорентини минулого літа після переходу з Ювентуса за 13 мільйонів євро.

У минулому сезоні 25-річний Мойзе зміг реабілітувати свою кар'єру, забивши 25 голів та віддавши 3 асисти у 44 поєдинках у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мойзе Кін відмовився продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії.