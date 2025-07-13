Італія

Італійський нападник обрав стабільність у Серії A замість мільйонів з Аль-Хіляля.

Нападник Фіорентини Мойзе Кін ухвалив рішення не переходити до саудівського Аль-Хіляля, попри серйозну зацікавленість з боку клубу.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, футболіст відмовився від трансферу та зосередився на переговорах щодо нової угоди з італійським клубом.

Очікується, що новий контракт буде розрахований до 2030 року, а заробітна плата форварда складе 4,5 мільйона євро на сезон.

Кін, який раніше виступав за Ювентус, ПСЖ та Евертон, прагне закріпитися в основі Фіорентини та зробити новий крок у кар’єрі саме в рамках Серії A.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться Мойзе Кіном.