Італійський нападник обрав стабільність у Серії A замість мільйонів з Аль-Хіляля.
Мойзе Кін, Getty Images
13 липня 2025, 21:31
Нападник Фіорентини Мойзе Кін ухвалив рішення не переходити до саудівського Аль-Хіляля, попри серйозну зацікавленість з боку клубу.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, футболіст відмовився від трансферу та зосередився на переговорах щодо нової угоди з італійським клубом.
Очікується, що новий контракт буде розрахований до 2030 року, а заробітна плата форварда складе 4,5 мільйона євро на сезон.
Кін, який раніше виступав за Ювентус, ПСЖ та Евертон, прагне закріпитися в основі Фіорентини та зробити новий крок у кар’єрі саме в рамках Серії A.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться Мойзе Кіном.